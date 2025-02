"Sosta da incubo. Auto in doppia fila"

"In questa zona del Viale il primo problema è quello che riguarda i parcheggi – spiega Simone Brandoni del bar Moldavia – non ce n’è mai uno disponibile, sono tutti a pagamento, la gente si lamenta e poi finisce per parcheggiare in doppia fila. E poi la condizione delle strade, in generale. E il traffico che c’è sempre. Un po’ quello che c’è in altre parti della città, peraltro. E poi bisogna fare attenzione alla sera, dopo una certa ora ci sono soltanto stranieri, tanti che chiedono l’elemosina, che vendono fiori, ma problemi seri di delinquenza non ci sono stati mai. In compenso c’è qualche iniziativa in più, negli ultimi anni, come questa galleria di fotografie (di Go World, ndr), molto belle, che danno un po’ di vita. Mi dispiace che la prima serie sia stata tutta rotta, speriamo che queste durino di più".