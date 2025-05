Sosta e disabili: ecco cinque nuovi stalli

Cinque nuovi stalli per la sosta a servizio delle persone con disabilità, localizzati tra centro, Falconara Alta e zona sud. È quanto realizzato dal Comune, in risposta alle istanze dei cittadini. Gli spazi sono stati ricavati al civico 12 di via Piemonte, al civico 7-A di via Leopardi, al civico 12 di via Castelfidardo e al civico 20 di via Speri. In via Bordoni, lo stallo che era stato inizialmente individuato all’altezza del civico 12, è stato spostato di circa 20 metri più avanti e si aggiunge a quello esistente al civico 10. "Siamo convinti che la qualità di una città si misuri anche dalla sua capacità di rispondere ai bisogni delle persone più fragili", ha detto l’assessore alla Viabilità Romolo Cipolletti. "Con questi nuovi stalli non solo ampliamo le possibilità di sosta per le persone con disabilità, ma dimostriamo anche che l’ascolto dei cittadini produce risultati concreti", ha aggiunto, sottolineando come l’installazione dei nuovi stalli sia stata coordinata con i lavori di manutenzione della segnaletica stradale: "Abbiamo ottimizzato tempi e risorse intervenendo anche sulla segnaletica deteriorata, in un’ottica di efficienza e attenzione al decoro urbano".

L’iniziativa s’inserisce in un più ampio piano di accessibilità urbana. Si pensi anche alle attività della Polizia locale per i controlli accurati della sosta negli stalli riservati alle persone con disabilità e l’occhio allenato degli agenti alla contraffazione. Nell’ultimo periodo sono state sanzionate persone che si approfittavano di permessi contraffatti o intestati a persone decedute. Inoltre, per venire incontro alle esigenze di mobilità delle persone con disabilità, nel 2023 il Comando aveva aderito al sistema della piattaforma Cude (Contrassegno unificato disabili europei) per rilasciare il ‘Permesso disabili universale’ che permette un accesso facilitato alla sosta e alle Ztl anche di altre città.