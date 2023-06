"Sosta in via Mattei, servono parcheggi polmone"

"La carenza di parcheggi in via Mattei ad Ancona, evidenzia un tema segnalato più volte da Confartigianato negli anni passati". Ad intervenire sulla questione Luca Bocchino, responsabile sindacale e comparto Trasporti di Confartigianato Imprese Ancona – Pesaro e Urbino. "Lo sviluppo della cantieristica, ha portato un aumento dell’indotto e del traffico merci al porto. Questa dobbiamo essere tutti alleati nel supportare quella che è una delle economie principali della città e della regione. Destinare gli stalli in via Mattei ai mezzi pesanti è necessario per garantire, in sicurezza, le operazioni di transito e gestione di centinaia di container in entrata e uscita dall’area portuale, ma da tempo segnaliamo anche l’esigenza di realizzare i cosiddetti ‘parcheggi polmone’, agli estremi di Via Mattei, che consentirebbero di accogliere diverse centinaia di auto".

La decisione di riservare gli stalli ai mezzi pesanti è frutto di una concertazione che risale al 20182019. "Su quella zona operano circa 20 aziende di trasporto e logistica a cui va garantita la sosta in sicurezza. Sopprimere gli stalli loro riservati non solo non rappresenta la soluzione, ma determinerebbe situazioni di pericolo, già segnalate".