"Sosta, l’app è gratuita per i vari pagamenti"

"I cittadini hanno la possibilità di utilizzare una nuova applicazione telefonica gratuita per pagare la sosta, senza alcun costo né a carico degli utenti né del Comune: è Tap&Park, proposta da Municipia (il nuovo gestore, ndr) e ben pubblicizzata su ogni parcometro".

Così l’assessore alla Polizia locale Raimondo Baia interviene sulla riorganizzazione della sosta a pagamento e soprattutto in risposta agli aumenti lamentati dal consigliere di opposizione Marco Baldassini.

"L’app Mooneygo è a pagamento per politica della proprietà e l’aggio non va a Municipia né all’Ente, ma è il costo del servizio – spiega Baia –. Prima non era a pagamento per l’utente perché pagava il Comune, quindi era a carico dei cittadini. Dal primo aprile il contratto è passato a Municipia che appunto offre la app gratuita Tap&Park, quindi non ha più senso pagare un’app da parte dell’Ente. La possibilità di utilizzare la nuova app è, come spiegato, indicata su ogni parcometro".

Per provare a porre la parola fine sulle polemiche di Baldassini, l’amministrazione sottolinea che con "la nuova gestione è stata attivata una serie di servizi che semplificano le incombenze a carico dei cittadini, come la dematerializzazione e la digitalizzazione di permessi, abbonamenti e ticket per la sosta". Sugli incassi: "Con il nuovo sistema, non sono in calo".