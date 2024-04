"Sosta, l’app per pagare non è più gratuita"

"Non è più gratuita l’App per pagare la sosta. Gli utenti pagheranno una commissione ‘aggio’ di circa il 10 per cento sul costo del ticket. È un ennesimo rincaro che grava sulle tasche dei cittadini". Non si arrestano le polemiche del capogruppo di Riformisti, Vola e Ancora Falconara Marco Baldassini in merito alla nuova gestione della sosta in città: "Se da un lato l’amministrazione aveva garantito nessun aumento delle tariffe, dall’altro l’applicazione MyCicero gruppo Mooney non è più gratuita e il suo ‘aggio’, 8 per cento più Iva di legge, è pagato dai cittadini e serve per coprire le spese per l’espletamento del servizio. Servizio che peraltro è stato confermato per tutto l’anno 2024, nonostante dal primo aprile dovesse essere previsto dal nuovo concessionario della gestione della sosta", affonda.

E prosegue: "Da una stima degli uffici – dice Baldassini –, si legge nella determina dirigenziale 82 del 24 gennaio 2024 a firma del comandante della Polizia locale, l’utilizzo della piattaforma online per i pagamenti potrebbe arrivare a coprire un 10 per cento del capitolo incassi della sosta a pagamento".

Il consigliere denuncia "un controsenso decisionale da parte di questa amministrazione. Se da un lato si è motivata la scelta della necessità della digitalizzazione e dematerializzazione dei ticket prevedendo il pagamento online, dall’altro ancora non è attivo, dopo sei mesi, il pagamento inserendo la carta di credito nei parcometri ma soprattutto l’amministrazione ha dovuto spendere ulteriori 118mila euro per avere quattro parcometri in più per coprire la via Flaminia, Zona Sud, per il periodo estivo". Secondo Baldassini un quinto parcometro è stato prelevato a Castelferretti, "dove peraltro non è mai stato possibile pagare con l’applicazione online", conclude il consigliere di minoranza.