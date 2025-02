"Sosta, l’Umberto I è sempre pieno"

"Il problema principale di questa zona sono i parcheggi visto anche che quello dell’ex Umberto I è sempre pieno. Per noi che lavoriamo qui e per la gente che va nei negozi non ci sono parcheggi, e quelli che ci sono sono tutti a pagamento, non esistono quelli liberi, anche solo per mezz’ora. Le persone non vengono più, la signora che è qui ha fatto tre giri per trovare posto, alla fine c’è riuscita. Però ci sono una marea di parcheggi per persone con disabilità, e non ho capito perché, sono troppi. E poi, di conseguenza, le auto parcheggiate ovunque, in doppia fila, sulle strisce pedonali… E c’è il problema dell’illuminazione, che è scarsa, la via è buia, la sera, per attraversare la strada è diventato un pericolo, anche perché le macchine qui davanti corrono. E poi c’è piazza Don Minzoni che è ridotta veramente a una pietà".