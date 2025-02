Sosta, multe e tolleranza. L’assessore prova a chiarire: "Mai dato ordini ai vigili. Ma sono stato un pollo"

"Vorrei tranquillizzare tutti i sindacati, non mi sono mai permesso di dire ai vigili cosa fare e alle associazioni dei disabili dico che mai e poi mai istigherei all’abuso d’ufficio". Il vicesindaco, Giovanni Zinni, va in in aula consiliare e risponde alle interrogazioni urgenti della minoranza sollecitate dall’intervista pubblicata dal Carlino la scorsa settimana a proposito della tolleranza o meno nei confronti della sosta selvaggia: "Manca il contesto in quell’intervista e io come un ‘pollo’ ci sono caduto – si è giustificato l’assessore – Contesto che riguardava le 42 multe fatte dalla polizia locale il sabato sera precedente nella zona del lungomare Vanvitelli e ci tengo a precisare che nessuna delle contravvenzioni riguardava residenti del centro storico. Non ho mai detto che sarebbe stata una vigliaccata, ma soltanto ricordato che la messa a terra dei turni serali/notturni il sabato, i primi a farlo e spero si possa aumentarli, non nasce per fare multe a tappeto, ma per garantire la sicurezza urbana. Ci sono delle priorità da fissare scongiurando atteggiamenti vessatori, ma ripeto, non mi sono mai sognato di dettare le regole ad alcun agente del Comando della polizia locale. Quali devono essere le priorità? Lo ripeto, i controlli di chi si mette alla guida sotto l’effetto di alcol e droghe, la velocità e altre fattispecie che rappresentano dei pericoli".

L’assessore Zinni, che ha deleghe molto pesanti, indica alcune criticità e poi chiarisce un punto nodale: "Mancano i parcheggi per i residenti e dunque anche per le altre tipologie di sosta. Oltre al centro, dove il problema è diffuso, ci sono zone davvero in difficoltà, penso a via Rovereto e che dire di via Veneto e via Curtatone immerse nei cantieri, dove il problema della sosta si acuisce. Un concetto però deve essere chiaro, da parte mia e della giunta non v’è alcuna intenzione di fare cassa con le multe". Una tesi smentita dai fatti sembrerebbe: "Leggendo i bilanci – ha replicato Susanna Dini, capogruppo del Pd in consiglio – sembra tutto il contrario, visto che avete aumentato la previsione di incassi dalle sanzioni di circa 2 milioni di euro (oltre 7,3 milioni di euro all’anno a consuntivo già nel 2024 e nei preventivi dei prossimi due anni; il 35% del totale rientra nei crediti non esigibili, ossia i mancati incassi, ndr) rispetto a quanto veniva fatto dalla giunta comunale precedente. Questo tanto per fare chiarezza".

Alle dichiarazioni di Zinni ha risposto Carlo Pesaresi (Diamoci del Noi): "Lei assessore non solo non è un ‘pollo’, anzi ha una grande esperienza politica alle spalle. Se la colpa, come sostiene, è sempre della stampa, la solita favoletta, mi chiedo perché non abbia smentito quell’intervista. Il suo, caro Zinni, al contrario è un messaggio chiaro e rappresenta il populismo più becero, una strategia su cui il centrodestra non soltanto ad Ancona sta lavorando da tempo. Io non sono rimasto stupito dalle sue parole, tutt’altro, magari avrebbe semplicemente potuto chiedere scusa".