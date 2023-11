Sosta, no agli aumenti: "Le zone blu saranno riviste"

"La nostra amministrazione comunale non ha alcuna intenzione adesso di aumentare le tariffe della sosta, tra zone blu e permessi sosta per i residenti. Non c’è la volontà politica per fare una cosa del genere perché siamo in grado di tenere in ordine i conti e procedere al bilancio di previsione senza rischiare nulla. In un prossimo futuro ci sarà da fare un ragionamento complessivo sulla sosta". A definire la posizione della giunta comunale è l’assessore al bilancio, nonché vicesindaco, Giovanni Zinni che allarga il discorso su tariffe e modalità della sosta in città: "Si sta confondendo il presente con un riordino generale della mobilità complessiva dove ovviamente rientra anche il discorso della viabilità _ spiega l’assessore _. Esiste, questo sì, la volontà di rivedere complessivamente tutte le zone blu di Ancona e analizzare il numero degli stalli che ci consenta di allargarle le aree sosta a pagamento. Assieme a questo punto sarà necessario analizzare anche la sosta produttiva e qualche area con disco orario. All’interno di questa logica, in futuro, ma non adesso in questa sessione di bilancio 2024, si potrà ragionare sulle tariffe, ma solo sulla logica di scoraggiare l’uso dei veicoli dei privati nelle zone più centrali, oggi eccessivo, e al tempo stesso tutelare i residenti". Sui permessi di sosta Zinni aggiunge un dettaglio: "È vero, le tariffe sono basse, ma dal momento in cui ogni famiglia ha visto crescere tutta una serie di voci a causa dell’inflazione, messe insieme finiscono per massacrare il paniere delle famiglie. Per questo motivo abbiamo deciso di non ritoccarle, del resto, ripeto, anche senza questo aumento, riusciremo a mantenere in equilibrio il bilancio di previsione 2024". Le amministrazioni comunali sul fronte delle entrate, fondamentali per coprire le spese, hanno a disposizione tasse comunali, trasferimenti statali e regionali, le multe, le alienazioni e i mutui: "Ci stiamo dentro _ rassicura il titolare del bilancio che poi indica i settori da proteggere _, anche se ci sarebbe bisogno sempre di più risorse. Riusciremo a tenere in assetto il bilancio, non è necessario rischiare mosse azzardate per garantire la migliore operatività. I grandi capitoli di investimento riguarderanno la spesa sulle manutenzioni, verde, strade e patrimonio, ma anche la necessità di tenere su di giri e attrattiva la città tra cultura, eventi e lo sport. Infine i servizi a domanda, dal sociale alla scuola. Non dimentico le Partecipate che costano 30 milioni l’anno e su cui forse rivedrò i contratti di servizio".