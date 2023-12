Sosta, non aumentano le tariffe. In arrivo 55 telecamere e sensori

Scocca l’ora di Municipia, la società che gestirà l’appalto della sosta: in arrivo 55 telecamere ad alta definizione, sensori contro i furbetti del disco orario e, soprattutto, non saranno aumentate le tariffe per gli stalli a pagamento distribuiti nel territorio comunale. Municipia, hanno fatto sapere dal Castello, sta già procedendo alla digitalizzazione dei permessi e degli abbonamenti, all’implementazione dei servizi online, all’installazione di sensori a tempo negli stalli a disco orario, permettendo al Comune di svilupparsi come Smart City per la mobilità. Proprio quei sensori permetteranno di controllare da remoto le auto che si fermano più a lungo rispetto al tempo concesso, favorendo il ricambio. Si partirà da 24 stalli in piazza Garibaldi, per poi estendere il posizionamento dei sensori ad altre zone, a cominciare dagli stalli per il carico e scarico a Castelferretti. Sarà inoltre ristrutturato tutto l’impianto di videosorveglianza, con 55 nuovi occhi elettronici ad alta definizione, rete wireless ad alte prestazioni, la realizzazione di una nuova Centrale operativa a servizio della Polizia locale. Per dieci anni la manutenzione e le licenze dei prodotti forniti da Municipia saranno a carico della stessa società, che alla fine del periodo cederà tutto gratuitamente al Comune di Falconara. Le nuove telecamere si integreranno all’impianto di videosorveglianza appena consegnato con 13 varchi Ocr e otto nuove spycam, gestito dalla Polizia locale, per monitorare i flussi in entrata e uscita dalla città. L’Ente, inoltre, ha annunciato di aver ordinato altre nove telecamere per i sottopassi a mare e alcune aree urbane. "Così la nostra città sarà ancora più sicura", ha sintetizzato il sindaco Stefania Signorini. Quanto all’aggio trattenuto da Municipia, questo si finanzia con gli incassi e per gli incassi superiori a 580mila euro scende da 41 a 12 per cento, a fronte di un servizio della società completamente diverso ed enormemente più ampio rispetto alla vecchia gestione della sosta. Sul discorso tariffe, non sono previsti ritocchi all’insù: confermati gli 80 centesimi per la prima ora, 1,20 euro per le successive, 3 euro per la mezza giornata, 6 euro per la giornata intera. Le riduzioni per il periodo natalizio rimarranno in essere fino a venerdì 5 gennaio.