Sosta per donne incinte: arrivano tredici stalli

La Giunta di Montemarciano ha deliberato la realizzazione di 13 stalli di sosta rosa che saranno realizzati nei prossimi mesi.

Questa sosta dedicata a donne in attesa o genitori con bimbi fino ai due anni. Saranno realizzati nel parcheggio dell’Istituto comprensivo Montemarciano-Marina nella sede di via delle Querce (2 stalli), nel parcheggio dell’Istituto comprensivo Montemarciano-Marina nella sede di via Marotti (1), nei parcheggi a servizio degli Asili di via Europa, via Abruzzo e via delle Querce (3), in prossimità della sede comunale in via Umberto I (1), in prossimità della sede comunale di via Marotti (1), in prossimità degli Uffici postali di via Romagna e di via dei Tigli (2) e in prossimità delle Farmacie di via Adriatica e di piazza Aldo Moro (2), nel parcheggio a servizio dei "Giardini 8 Marzo" in via Verga (1) per complessivi 13 stalli rosa.

Gli stalli saranno realizzati con un fondo ottenuto grazie alla partecipazione ad un bando indetto dal Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibile per la concessione di contributi per l’istituzione di stalli rosa, risultandone quindi assegnataria.

Gli stalli rosa saranno realizzati entro i prossimi mesi, i tagliandi possono essere richiesti al comando di Polizia locale.