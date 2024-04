Sosta, rifiuti e sicurezza: il centro si ribella

Erano in tanti l’altra sera alle grotte del Cantinone alla prima assemblea del Consiglio di quartiere rinnovato "Osimo 1 – versante nord". L’assemblea si è infuocata su diversi temi: i parcheggi carenti per i residenti del centro (800 i posti reali su 1.400 permessi), il nuovo sistema di cassonetti per i rifiuti che ha generato disagi, sulla sicurezza, facendo emergere il bisogno dei vigili di quartiere come una volta, dalle ore 20 fino a tarda notte. E’ stato denunciato poi che l’impianto di risalita spesso funziona a singhiozzo e si e di riqualificare piazza delle Erbe. Tutti problemi al centro dell’agenda dei tre candidati a sindaco che sono partiti proprio dalla vivibilità del centro, con le loro idee, durante i primi incontri con i cittadini.

La candidata del centrosinistra Michela Glorio ha fatto sapere che "studieremo soluzioni mirate per fluidificare la viabilità, sempre accogliendo suggerimenti e proposte dai cittadini. Continueremo a sostenere le attività commerciali, come abbiamo fatto in questo mandato stanziando la cifra record di 700mila euro in quattro anni. Intendo promuovere la residenzialità in centro storico, approfittando anche degli incentivi previsti nel nuovo Piano Regolatore che consentono di abbattere gli oneri in caso di ristrutturazione (fino al 30%), cambio di destinazione d’uso (fino al 20) e per tutti coloro che riqualificano immobili eliminando le barriere architettoniche (fino al 50)". Il coordinamento delle Liste civiche, con il candidato Francesco Pirani che corre anche per Fdi, afferma: "Per noi è fondamentale non solo aumentare i parcheggi ma anche incentivare la residenza e la vita nel centro storico. E’ importante stabilire un buon rapporto con i residenti garantendo loro accesso ai parcheggi e riducendo i problemi legati al rumore. Il programma delle Civiche che prevedeva la realizzazione di due parcheggi per i residenti, uno in piazza Gramsci e l’altro in via Pompeiana, è prioritario". Sandro Antonelli (sue liste, Pof, Fi e Lega) dice: "La prima cosa da capire è che i problemi del centro storico sono tutti legati tra loro. Non è più possibile continuare a ragionare pensando che si stia avendo a che fare con tante scatole chiuse sconnesse: sul commercio ricadono i problemi della viabilità, come sul turismo ricadono quelli del commercio, e così via. Considerato il cantiere in piazza Dante, occorre rimborsare il costo del permesso di sosta e avere entrambe le cabine del tiramisù in funzione 24 ore su 24. Denotiamo, in questa occasione come in altre (il caso dei nuovi bidoni "intelligenti"), una distanza tra amministrazione e cittadino".

Silvia Santini