Sosta selvaggia: centro storico da far west

Sosta selvaggia in centro: giovedì notte auto bloccate per la presenza di una Fiat Panda parcheggiata all’angolo tra via XV Settembre e via Mazzini. Tornano a farsi sentire i residenti per l’assenza della polizia locale negli orari notturni. Il fatto è accaduto giovedì dalle 20.30 quando le auto in transito da via XV Settembre sono state costrette a fare diverse manovre per non andare contro il palazzo all’angolo e procedere la marcia. Poco sotto in via Mura Orientali problema simile ma per i pedoni, con le auto posteggiate vicinissimi ai portoni delle case. La sosta selvaggia è un problema in diverse parti del centro storico, compresa piazza Baccio Pontelli dove sono state di recente inserite le strisce gialle per residenti. In assenza di controlli della polizia locale ecco che i residenti, specie nel week end trovano gli stalli occupati da chi raggiunge il centro per aperitivi e movida. Il comitato abitanti centro storico ha chiesto con forza all’amministrazione comunale di controllare e fermare la sosta selvaggia. Nei giorni scorsi su alcune auto parcheggiate negli stalli gialli di piazza Baccio Pontelli erano comparsi dei cartelli ammonitori redatti probabilmente dai residenti che invocavano un maggiore controllo da parte della polizia locale che entro questo mese dovrebbe avere un nuovo comandante, assunto a tempo indeterminato. Un altro nodo che i residenti chiedono a gran voce di risolvere una volta per tutte è quello della presenza massiccia di piccioni e del guano in vicoli e piazze del centro storico. Un nodo che riguarda anche la salute dei cittadini, oltre al decoro urbano. Esiste già un’ordinanza emanata anni fa, la quale intima ai proprietari di edifici abbandonati ed aperture che favoriscono il riparo dei volatili di provvedere a inserire dei dissuasori così da evitare lo stazionamento degli stessi e l’accumulo di guano. Un’ordinanza che però, per essere davvero efficace necessiterebbe di controlli ed eventuali sanzioni a chi non ottempera. L’anno scorso la giunta Bacci nel rinnovare il piano di controllo della popolazione dei colombi in città, e affidando l’appalto alla municipalizzata Jesiservizi aveva stanziato attorno ai 30mila euro. L’aumento dei piccioni costituisce un possibile pericolo di carattere igienico sanitario dovuto al fatto che questi volatili sono serbatoio di parassiti, vettori di malattie infettive che potrebbero essere trasmesse all’uomo e agli animali domestici.

Sara Ferreri