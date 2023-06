Sosta selvaggia, il centro si ribella

Auto parcheggiate di traverso in piazza del Comune, alcune che occupano due spazi, altre che sostano negli stalli riservati ai portatori di handicap. Sono tanti ancora gli episodi di "sosta selvaggia" che fanno infuriare residenti e non solo del centro storico osimano. Il caso di una macchina sulle strisce pedonali in particolare è rimbalzato sui social e ha fatto tanto clamore da ricevere le scuse pubbliche della proprietaria, farmacista: "Chiedo umilmente scusa per il parcheggio selvaggio ma non sono andata a passeggiare, sono andata a rispondere ad un’urgenza in farmacia. Quando ci sono le urgenze non posso fare tre volte il giro di Osimo per trovare un parcheggio e quella sera ce ne sono state tre. Ho lasciato lì la macchina due minuti. In piazza era tutto pieno". Nel fine settimana la polizia locale ha effettuato servizi di ordine pubblico, su ordinanza del Questore: sabato pomeriggio due pattuglie sono state di servizio allo stadio Diana per la finale play-off del campionato di promozione tra Urbania e Monte Urano mentre domenica pomeriggio le pattuglie hanno scortato la gara ciclistica Gabrielloni di Campocavallo. "Le altre forze dell’ordine sono sempre e comunque presenti in tutto il territorio", conferma l’assessore alla Polizia Federica Gatto. Nel frattempo ieri è cambiata tra i primi, seppur contenuti, disagi la viabilità in centro rispetto a quella prevista da due settimane. Lo sarà per un mese e mezzo circa per i lavori ai Tre Archi. Dopo un confronto con gli operatori sanitari e in particolar modo del 118, la polizia locale ha emanato un’ordinanza che ha deviato il traffico dai Tre Archi a via Fonte Magna ma poi si può proseguire per piazza del Comune, via 5 Torri e via Leopardi dove c’è un’inversione del senso di marcia per agevolare l’entrata in ospedale, per uscire dal quale si deve proseguire per via Leopardi e svoltare a sinistra in via San Marco, salire per via Matteotti e prendere via Strigola per uscire dal centro.

Silvia Santini