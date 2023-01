Sosta selvaggia in centro, la rabbia dei residenti

Sosta selvaggia in centro, anche nelle zone riservate ai residenti: scatta la protesta. "La prossima volta chiamiamo i vigili". "Cento euro di multa per chi posteggia qui pur non abitandoci": sono solo alcuni degli slogan che i residenti hanno lasciato scritti su alcuni bigliettini sistemati sui parabrezza delle vetture minacciando la chiamata ai vigili urbani.

La sosta selvaggia però va in scena per lo più dopo le 20 quando i controllori del traffico non sono in servizio. Di qui la carenza di controlli. Nei giorni scorsi il sindaco Lorenzo Fiordelmondo ha annunciato una novità importante: l’assunzione di un comandante a tempo indeterminato per dare stabilità al corpo. Non c’è ancora un nome ufficiale ma rumors parlano di un ritorno dell’ex comandante Cristian Lupoidi scelto dall’ex sindaco Massimo Bacci. "Vogliamo inoltre dare un comandante stabile alla polizia locale - ha dichiarato Fiordelmondo - e per questo abbiamo chiesto a tutti i Comuni con più di 15mila abitanti della regione la disponibilità a poter attingere alle loro eventuali graduatorie. Crediamo che il ruolo necessiti di una scelta definitiva e non più provvisoria".

sa.fe.