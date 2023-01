"Sosta selvaggia, più controlli"

Ancora sosta selvaggia in prossimità del centro, il comitato di residenti chiede l’intervento della polizia locale anche di sera. È accaduto sabato sera tra via Cavour e via Nazario Sauro, ma un paio di giorni prima anche in via Montello dove i mezzi in sosta vietata intralciavano la circolazione. Si attende ancora il concorso per le assunzioni di agenti di vigili urbani, poiché sono ancora in corso modifiche alla commissione che dovrebbe essere presieduto dall’ex comandante della polizia locale Cristian Lupidi.

L’obiettivo è quello di assumere quattro agenti che però a detta del sindacato non sarebbero sufficienti. "Nelle more dello svolgimento del concorso le cui domande sono scadute ad aprile scorso, sono tre gli agenti di polizia locale che sono usciti dal comando di Jesi – rimarca Vincenzo Marino, segretario regionale Ugl -. Una città come Jesi avrebbe bisogno di 50 agenti mentre a oggi sono 35 compresi gli amministrativi. Tra l’altro durante le festività di Natale è stato affidato loro anche il compito di controllare, accendere e spegnere la filodiffusione, come se fossero dei disc Jockey e come se non ci fosse bisogno di loro per tutte le altre funzioni cui sono chiamati".

I residenti del comitato abitanti centro storico e non solo chiedono maggiore presenza degli agenti in strada e un controllo anche nelle ore serali.