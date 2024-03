Sosta selvaggia sulle corsie dei bus: "Guidare in questo caos è un inferno"

Guidare l’autobus in città, l’odissea quotidiana degli autisti di Conerobus. Ogni giorno, si trovano ad affrontare innumerevoli difficoltà per entrare e uscire dal centro di Ancona, a causa di vetture private parcheggiate nelle corsie preferenziali e fermate dei bus. Autisti che, molto spesso, vengono insultati e minacciati mentre lavorano solo perché chiedono il rispetto del codice della strada. La Filt-Cgil racconta con un report, corroborato da immagini, tale difficoltà. Sabato scorso alcuni autisti hanno inviato alcune foto relative alla corsia preferenziale della zona degli Archi, presa d’assalto da mezzi privati come parcheggio gratuito: "È possibile che nessuno si accorga di tutto questo? Non si può andare avanti così – dichiara Luca Polenta, segretario regionale Filt Cgil – Come si può pensare che il trasporto pubblico sia appetibile per i cittadini se non si investe in corsie preferenziali per rendere veloce il trasferimento da e verso il centro? Siamo convinti che l’amministrazione comunale possa e debba fare di più, a partire dal problema di piazza Rosselli, lato ingresso stazione FS, più volte segnalato nell’arco degli anni ma mai risolto. Serve una politica d’ incentivo del mezzo pubblico e non il contrario se vogliamo limitare l’inquinamento".

Il responsabile sindacale Cgil del settore trasporti aggiunge dell’altro: "Vorremmo maggiore attenzione, a partire da pensionati e studenti attraverso tariffe agevolate, e vorremmo dei parcheggi scambiatori fuori dal centro città. Ma, soprattutto, i lavoratori chiedono di sollecitare l’intervento della polizia locale in modo che vengano rispettate le leggi di circolazione stradale da parte di tutti". Non facile visto che la pianta organica dei vigili urbani, ridotta ad appena 70 agenti, non è mai stata così in difficoltà a livello numerico.