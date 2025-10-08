Sosta selvaggia, taxi beffati: "Qui manca il senso civico"

Disagi per la sosta in piazza della Repubblica, sul posto interviene l’assessore Tombolini. Al centro del contendere i posti dedicati ai tassisti, occupati dalla sosta veicolare ordinaria coi soliti incivili che non rispettano i parcheggi e lasciano i veicoli ovunque, magari per andare a prendere un caffè o a comprare un paio di scarpe. Sono stati gli stessi tassisti a chiedere al Comune di intervenire: "Esiste un’ordinanza che da qualche giorno garantisce alcuni stalli ai tassisti attorno alla chiesa del Sacramento – spiega Tombolini – Posti blu che abbiamo deciso temporaneamente di dedicare ai taxi perché quelli che utilizzavano fino a pochi giorni fa sono fuori uso a causa dello stato d’avanzamento dei lavori di piazza della Repubblica. Quel cantiere è mobile, e ogni tot di tempo quando finisce un intervento si va al resto. Fino a maggio 2026 sarà così. Il problema è che ci sono gli automobilisti che non rispettano la sosta e occupano i posti riservati sperando di non incorrere in una sanzione. Questa città manca di senso civico e così finisce tra le proteste".

In effetti i tassisti, costretti da più di un anno a modificare continuamente il loro assetto in attesa di avere la loro postazione definitiva (i disagi sono iniziati a settembre 2024 in vista del G7 Salute), stanno pagando un prezzo abbastanza alto: "Il sindaco mi ha chiesto di andare da loro per ascoltare le loro rimostranze, ma ripeto, la responsabilità è di chi non rispetta le regole" aggiunge l’assessore comunale ai lavori pubblici.