"Sosta, situazione di emergenza"

Michele Manna dell’omonimo negozio di ottica parla della questione parcheggi in centro: "Nell’incontro degli scorsi giorni al sindaco Silvetti abbiamo chiesto parcheggi nell’immediato, perché c’è una situazione di emergenza e serve un progetto di brevissimo periodo. Parcheggi che possano essere anche temporanei, cioè da oggi a 18-24 mesi, sperando che nel frattempo possa sorgere una struttura multipiano. Intanto abbiamo bisogno di soluzioni subito, che possono essere a raso su piazza Pertini o al porto, ovunque. L’importante è che siano disponibili presto. Abbiamo bisogno anche dell’indotto della provincia e della regione, che non c’è. Perché l’accessibilità e la viabilità del centro sono un vero problema. I parcheggi scambiatori? Dopo anni di esperimenti constatiamo che l’anconetano preferisce parcheggiare in centro, è oggettivo".