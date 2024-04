"Sosta, smentite le parole di Baia"

Sosta, una storia senza fine. E ora il consigliere di opposizione Marco Baldassini punta il dito anche sul rappresentante di Giunta con delega alla Polizia locale Raimondo Baia: "Ho ricevuto chiarimenti dal precedente concessionario in merito ai costi del servizio per il pagamento tramite applicazione, smentite le dichiarazioni dell’assessore". Il capogruppo riferisce di aver inviato una mail alla Sis (oggi sostituita da Municipia, ndr) e di aver ricevuto questa risposta: "’Si rappresenta che i costi del sistema di pagamento tramite App sono stati integralmente sostenuti del concessionario dei servizi di sosta a pagamento nel comune di Falconara’ – riporta Baldassini –. Le dichiarazioni rese dal precedente gestore sono inequivocabili. Quindi, se fossero confermate è chiaro che nessun costo è stato a carico del Comune con la precedente gestione, nessun costo per la collettività, al contrario di quanto dichiarato dall’assessore Baia". Per il rappresentante dell’opposizione, la vicenda "dimostra ancora una volta che per questa amministrazione la trasparenza non sia un punto forte".