Sosta, via al giro di vite. In piazza del Plebiscito si paga per consegnare

Piazza del Plebiscito, dal primo novembre cambia tutto il sistema di ingressi, permessi e sosta. Previste modifiche per gli orari consentiti, per la tipologia di mezzi che effettuano carico-scarico, le tariffe di ingressi e abbonamenti e in generale un giro di vite nei confronti della sosta selvaggia. Vita dura insomma per i soliti furbetti che fino ad oggi hanno goduto di particolari condizioni per entrare, uscire e sostare all’interno della Ztl della piazza più suggestiva della città, regolata da varchi funzionanti spesso ‘dribblati’.

L’amministrazione comunale, in applicazione delle regole poste dal nuovo codice della strada, ha posto delle regole attraverso un’ordinanza – la n. 106 – che segue un atto di giunta di alcuni mesi fa a proposito della regolamentazione della sosta e dei transiti all’interno della Ztl della piazza.

Tra le nuove regole spicca la regolamentazione delle operazioni di carico-scarico, in particolare la possibilità consentita soltanto agli autocarri e ai furgoni e non più di libero accesso a singole vetture private senza alcuna ragione sociale. A proposito di carico-scarico, vengono fissati anche gli orari in cui le operazioni sono consentite, ossia dalle 7 alle 10,30 e poi il pomeriggio dalle 16 alle 17. I punti toccati dall’ordinanza sono tanti e riguardano, ad esempio, anche le consegne (deliveroo ecc.).

Dal primo novembre, ossia da quando il testo dell’ordinanza entra in vigore, le imprese che si occupano delle consegne dovranno pagare 3 euro ogni ingresso con i mezzi nella Ztl di piazza del Papa oppure sottoscrivere un abbonamento annuale pari a 100 euro. Spariscono i permessi sosta h24 e poi una misura nei confronti dei residenti che posseggono un garage all’interno della piazza e dunque della Ztl; prima dovevano pagare per entrare, adesso questo onere viene cancellato. I varchi elettronici consentiranno di monitorare la situazione. L’obiettivo del Comune, molto più complesso, è di trasferire le regole di piazza del Plebiscito su corso Garibaldi in futuro.