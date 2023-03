"Sostegno ai bambini, la situazione è critica"

"Una situazione molto critica per l’Unità multidisciplinare dell’età evolutiva (Umee) di Falconara: Acquaroli e Signorini diano subito risposte". Il consigliere regionale del Pd Antonio Mastrovincenzo chiede al governatore delle Marche e al sindaco di Falconara interventi immediati per assicurare un congruo ripristino del servizio Umee, essenziale per assicurare prestazioni specialistiche ai bambini in condizione di difficoltà, menomazione, disabilità o handicap. Le unità sono costituite da assistente sociale, neuropsichiatra infantile, operatori della riabilitazione, psicologo e pedagogista. Tra le attività svolte anche la redazione del profilo di funzionamento del minore, documento propedeutico e necessario alla predisposizione del Progetto individuale e del Piano educativo individualizzato.

Secondo Mastrovincenzo, "negli ultimi due anni, la definizione del profilo di funzionamento nel Distretto di Falconara ha subito forti rallentamenti, stimati in circa sei mesi dal momento della richiesta alla compilazione della valutazione – dice -. Il ritardo è legato alle carenze di personale sempre più pesanti, solo parzialmente sopperite da specialisti con contratti a tempo determinato. Si registra l’assenza degli operatori dell’Umee anche negli incontri periodici con le scuole, obbligatori per legge, come quelli per gli alunni con nuove diagnosi o aggravamenti. L’unica figura presente a tempo pieno nel Distretto di Falconara è lo psicologo responsabile del servizio, che nel mese di maggio 2023 andrà in quiescenza e a tutt’oggi non è stata comunicata la figura sostitutiva".

Ma la situazione, per Mastrovincenzo, è critica anche su un altro fronte: "L’Umee ha comunicato alla referente per l’inclusione di almeno uno degli Istituti comprensivi di Falconara, che non si conosce la tempistica di redazione delle richieste di valutazione di quest’anno". Tanto che le famiglie vengono inviate ai centri privati e "questa situazione crea un grave pregiudizio per i minori e per le loro famiglie che subiscono gravissimi ritardi nella valutazione, che rappresenta il primo passo per avviare un percorso di integrazione a scuola e negli altri contesti di vita".

Il ricorso ai privati, per il consigliere dem, penalizza le famiglie meno abbienti e i ritardi, invece, inficiano anche sulle scuole viste le difficoltà nell’organizzazione e nella pianificazione della didattica-educativa. Le famiglie di bambini con disabilità gravi nel territorio falconarese sarebbero una sessantina, ma il numero si allarga se vengono comprese anche le disabilità meno gravi. Mastrovincenzo punta il dito: "La Giunta Acquaroli è totalmente immobile e assente. E altrettanto immobili sono il sindaco Signorini e l’Amministrazione comunale che preferiscono non disturbare e non criticare i loro amici di destra che mal governano la Regione". Di qui la presentazione di un’interrogazione che verrà discussa in Consiglio regionale.

Giacomo Giampieri