Sostegno alla Flotilla: "Pronti ad aumentare la nostra mobilitazione. Protezione per Silvia"

Sostegno alla Global Sumud Flotilla e al popolo palestinese prosegue le iniziative da parte del Coordinamento Marche per la Palestina: "Più si intensificheranno gli atti contro le imbarcazioni che stanno veleggiando verso la costa della Striscia di Gaza, più noi chiederemo conto alle istituzioni. Oggi siamo qui davanti al palazzo della prefettura _ ha spiegato ieri Sergio Santinelli del Coordinamento Marche per la Palestina _, ma siamo pronti ad aumentare la mobilitazione. Ricordiamo che a bordo di una delle barche che compongono la Flotilla c’è anche una cittadina anconetana, Silvia Severini".

Un gruppo di manifestanti si è ritrovato ieri pomeriggio davanti al Palazzo del Governo in piazza del Plebiscito per una conferenza stampa atipica in cui sono state spiegate le prossime mosse del coordinamento dopo il riuscito corteo di qualche giorno fa al porto: "Nei prossimi giorni sono previsti alcuni flash mob anche in alcuni ospedali del territorio, in particolare in quello regionale di Torrette e al pediatrico Salesi _ ha aggiunto un altro attivista _. Se dovesse succedere qualcosa agli equipaggi della Flotilla la frequenza e l’intensità delle iniziative salirà". Intanto le prossime mosse sono l’invito alle organizzazioni sindacali nazionali a convocare uno sciopero generale, unitario, generalizzato. Seguirà la comunicazione alla cittadinanza e alla stampa lo stato di agitazione permanente e la richiesta al prefetto di Ancona di farsi carico verso i ministeri competenti dell’attivazione della protezione internazionale della cittadina anconetana Silvia Severini, attualmente a bordo della Global Sumud Flotilla.

Il doppio corteo dell’altro giorno al porto ha avuto un impatto generale molto importante, anche se i due movimenti restano divisi: "Ciò che conta è aver messo assieme un gran numero di persone e, coprendo due percorsi differenti, aver prodotto un effettivo blocco delle attività portuali, ossia l’obiettivo comune _ ha aggiunto Santinelli _. Un gruppo ha bloccato l’accesso al porto passeggeri, l’altro, ossia il nostro corteo, ha concluso il suo percorso proprio davanti alla dogana dello scalo commerciale. Un’azione perfetta, poi le diversità restano, ma conta altro in questo momento". A proposito dell’altro corteo, i Centri Sociali e Usb hanno organizzato l’iniziativa ‘Stato di agitazione permanente’ a sostegno della popolazione palestinese e della Striscia di Gaza per domani (ore 16,30) in piazza Roma.