Sostenere gli over 80 del territorio: nasce "Ben-Essere Senior"

Al via ieri "Ben-Essere Senior", progetto della Caritas Diocesana di Fabriano-Matelica che mira a sostenere gli over 80 del territorio. Fino a giovedì, a Collamato e San Michele l’iniziativa si svolgerà al circolo di Collamato.

Un modo per studiare l’invecchiamento della popolazione, le sue implicazioni sociali, sanitarie e relazionali con l’obiettivo di venire incontro a chi è solo. Al centro gli anziani delle frazioni, dove l’accesso ai servizi è spesso più limitato. Il progetto punta anche alla telemedicina. A seguire lunedì e martedì prossimo sarà il turno delle frazioni di Attiggio e Paterno. Poi il 17 e 18 toccherà Argignano e Bassano. La settimana a Campodonico, Belvedere, Serradica e Cacciano. A Valleremita il 29 e 30. Il progetto durerà due mesi e il tour nelle frazioni si concluderà a Cancelli il 10 e l’11 novembre. "L’obiettivo - spiega il direttore della Caritas Gian Luigi Farneti - è favorire il benessere e l’inclusione delle persone anziane attraverso interventi mirati, relazionali e sostenibili, direttamente nei luoghi in cui vivono, con un approccio di prossimità e cura".

Previsti momenti di ascolto diretto e dialogo personale; visite e screening gratuiti grazie a telemedicina al domicilio (di 30 minuti) con condivisione dei referti con il medico di famiglia. Mentre i volontari dell’ascolto Caritas saranno presenti per dialogare con gli anziani e raccogliere esigenze, difficoltà o desideri. Il team operativo è formato dai medici volontari Caritas e volontari ascolto Caritas.