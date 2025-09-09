Nella stanza di un santo
Massimo Pandolfi
Nella stanza di un santo
Ancona
Abbonamento mensile:

6 € al mese

 

Abbonamento mensile:
Caos affittiBiglietto unico BolognaPrevisioni meteoVm motoriProf a 20 anniGuardiano dell'isola
Acquista il giornale
CronacaSostenere gli over 80 del territorio: nasce "Ben-Essere Senior"
9 set 2025
SARA FERRERI
Cronaca
WhatsAppXPrint
  1. Home
  2. Ancona
  3. Cronaca
  4. Sostenere gli over 80 del territorio: nasce "Ben-Essere Senior"

Sostenere gli over 80 del territorio: nasce "Ben-Essere Senior"

Progetto della Caritas. Diocesana nelle varie. frazioni anche con. momenti di ascolto.

Progetto della Caritas. Diocesana nelle varie. frazioni anche con. momenti di ascolto.

Progetto della Caritas. Diocesana nelle varie. frazioni anche con. momenti di ascolto.

Per approfondire:

Al via ieri "Ben-Essere Senior", progetto della Caritas Diocesana di Fabriano-Matelica che mira a sostenere gli over 80 del territorio. Fino a giovedì, a Collamato e San Michele l’iniziativa si svolgerà al circolo di Collamato.

Un modo per studiare l’invecchiamento della popolazione, le sue implicazioni sociali, sanitarie e relazionali con l’obiettivo di venire incontro a chi è solo. Al centro gli anziani delle frazioni, dove l’accesso ai servizi è spesso più limitato. Il progetto punta anche alla telemedicina. A seguire lunedì e martedì prossimo sarà il turno delle frazioni di Attiggio e Paterno. Poi il 17 e 18 toccherà Argignano e Bassano. La settimana a Campodonico, Belvedere, Serradica e Cacciano. A Valleremita il 29 e 30. Il progetto durerà due mesi e il tour nelle frazioni si concluderà a Cancelli il 10 e l’11 novembre. "L’obiettivo - spiega il direttore della Caritas Gian Luigi Farneti - è favorire il benessere e l’inclusione delle persone anziane attraverso interventi mirati, relazionali e sostenibili, direttamente nei luoghi in cui vivono, con un approccio di prossimità e cura".

Previsti momenti di ascolto diretto e dialogo personale; visite e screening gratuiti grazie a telemedicina al domicilio (di 30 minuti) con condivisione dei referti con il medico di famiglia. Mentre i volontari dell’ascolto Caritas saranno presenti per dialogare con gli anziani e raccogliere esigenze, difficoltà o desideri. Il team operativo è formato dai medici volontari Caritas e volontari ascolto Caritas.

WhatsAppXPrint

© Riproduzione riservata

Tag dell'articolo

salute