Sostenere il turismo e migliorare i trasporti e gli impianti sportivi

Vi siete mai chiesti cosa vorreste fare se foste il sindaco? Ebbene, io ho pensato a dei miglioramenti nella nostra città di Jesi. Innanzitutto va chiarito che Jesi ha solo bisogno di perfezionamenti, perché la città è già bellissima. Si potrebbe iniziare dal campo di atletica "Cardinaletti", dove mi alleno: la pista, in un tratto, è rovinata e fa una specie di piega. Una volta sono inciampato e sono caduto a faccia in giù, quasi slogandomi la caviglia. Una cosa che vorrei fare da sindaco è prestare più attenzione alle strutture sportive e alla loro illuminazione. Sicuramente migliorerei anche i mezzi pubblici in modo da garantire un trasporto più sicuro e sostenibile. Inoltre, Jesi è una città ricca di storia e di bellezze che meritano di essere fatte conoscere ai turisti, quindi farei delle iniziative per portare i visitatori nel nostro centro storico. Ma la cosa più importante che farei, da sindaco, è creare più parchi e zone verdi. È vero, ci sono i giardini pubblici di viale Cavallotti e il parco del Vallato, però non sono così ampi e si trovano fuori dalle mura. L’oasi Ripa Bianca è una riserva naturale bellissima dove si possono trovare uccelli e, se sei fortunato, anche animali di tutti i tipi. Insomma, Jesi può vantare belle aree verdi ma non sono ben collegate con il centro. E torniamo al problema dei trasporti. Ma parliamo di cultura. Una cosa che farei è diminuire e magari rendere gratuiti i biglietti dei musei e del Teatro per i giovani che hanno meno di 14 anni. Come sindaco vorrei far sapere a tutti che nella nostra città sono nati due importantissimi personaggi storici: Federico II di Svevia e Giovanni Battista Pergolesi. Il primo è un grande uomo di cultura e imperatore, con una incredibile passione per i falchi. L’altro è un compositore che scrisse melodie bellissime, come "La serva padrona", ma la sua fama arrivò solo dopo la sua morte, a soli 26 anni. Quindi, vorrei dare più importanza ai due personaggi, magari valorizzando di più il museo interattivo di Federico II, inoltre farei un museo anche su Pergolesi. E per ultimo, a piano terra della pinacoteca di Palazzo Pianetti, c’è il museo archeologico, dove sono conservate delle statue ritrovate nelle terme romane. Anche in questo caso si dovrebbero organizzare più visite per far conoscere questi splendidi tesori.

Silvestro Berti ICscuola Boresellino di Jesi