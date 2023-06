Sostenibilità ambientale e cinema: nasce il festival "Conero film"

E’ possibile promuovere la sostenibilità attraverso un festival cinematografico? La risposta è ‘sì’. Il collettivo Local Bizzarro, infatti, ha appena annunciato l’apertura delle iscrizioni alla prima edizione del ‘Conero Film + Adv’, festival dedicato allo storytelling sostenibile in ambito commerciale, che si terrà il prossimo 2 settembre nel Parco del Conero. Con l’aiuto di una giuria internazionale, il collettivo marchigiano selezionerà progetti commerciali dalla durata massima di 15 minuti, realizzati con criteri di produzione sostenibili tanto per la natura quanto per l’essere umano.

Il ‘Conero Film + Adv’ si fa promotore di una nuova idea di sostenibilità che oltre al rispetto per l’ambiente valorizza la natura umana attraverso l’arte cinematografica in ambito pubblicitario ("adv" sta per advertising, pubblicita`), incoraggiando collaborazioni tra marchi e cineasti con un’enfasi particolare data alle storie rispetto alle informazioni sui prodotti, contribuendo così ad un’economia più etica che utilizza l’arte cinematografica come mezzo per ispirare un cambiamento positivo.

Verranno selezionate opere commerciali dalla forma ibrida e sperimentale che attraversano i vari generi del cinema, dalla fiction al documentario, fino all’animazione, sempre con una forte ‘visione’ dietro la macchina da presa. Oltre alle collaborazioni commerciali il nuovo festival incoraggia la partecipazione di progetti personali indipendenti che offrono interessanti punti di vista sulle tematiche legate all’ambiente. Le iscrizioni possono essere effettuate tramite la pagina web della manifestazione o su FilmFreeway, dove è possibile trovare linee guida dettagliate e ulteriori informazioni sull’evento.

La scadenza per le iscrizioni è fissata al 23 luglio. Per informazioni: [email protected] e https:www.localbizzarro.comcfa-ita. Nata nelle Marche, nel cuore del Parco del Conero, l’associazione Local Bizzarro è composta da cineasti, grafici e creativi che operano nel campo del video pubblicitario e del cinema. ‘Conero Film + Adv’ è una piattaforma dedicata a sostenere la sostenibilità nel mondo dell’advertising, che mira a promuovere un approccio più consapevole sia in termini di impatto ambientale che di narrazione umana.