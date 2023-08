Sostenibilità ambientale, premio alle tesi di laurea in nome di Emilio D’Alessio Il Coordinamento Agende 21 Locali Italiane promuove un premio di laurea dedicato all'architetto Emilio D'Alessio per valorizzare tesi di laurea legate alla sostenibilità. Patrocinato da Forum per la Finanza sostenibile, Ente Parco Regionale del Conero, Comune di Ancona, Ordine degli Architetti di Ancona e con il supporto di Eurocube e Cogeis. Candidature aperte fino al 29 settembre.