"Sostenibilità energetica, un’unica missione"

"Sostenibilità energetica, diversi approcci, un’unica missione" questo è il titolo del convegno in programma il prossimo 24 novembre, presso la Facoltà di Ingegneria dell’Università Politecnica delle Marche ed è anche il tema della mostra fotografica che è attualmente ospitata nei locali della Facoltà fino al 27 novembre. Il reportage fotografico è stato realizzato in Etiopia dall’Ing. Nicola Ulivieri nella primavera del 2023 ed illustra scene di vita quotidiana nei villaggi rurali Etiopi, nei quali è stato sviluppato il progetto “Wash UP”, realizzato da CVM, Università Politecnica delle Marche, in collaborazione con Hydroaid.