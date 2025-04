L’Ancona Sotterranea: “Quel tesoro nascosto della mitica Chioccia”

Ancona, 8 aprile 2025 – Il 22 marzo è stata celebrata la Giornata Mondiale dell’Acqua. In quella occasione, all’interno di una serie di iniziative, l’amministrazione comunale e Viva Servizi, la partecipata del Comune che gestisce il servizio idrico, hanno voluto esaltare la ricchezza storica presente nel sottosuolo del capoluogo. Lo hanno fatto co-organizzando delle visite guidate aperte alla cittadinanza assieme all’associazione ‘Ancona Sotterranea’. Grazie ai volontari di ‘Ancona Sotterranea’ è stato possibile ammirare la straordinaria bellezza delle cisterne al di sotto di piazza Stamira. Lo stesso sindaco, Daniele Silvetti, ha mostrato tutto il suo interesse affinché questa risorsa dall’elevato spirito identitario possa essere sfruttata al meglio sotto il profilo turistico. Un annuncio che l’associazione volontaristica anconetana spera possa trasformarsi in iniziative concrete. È stata la precedente amministrazione comunale a stimolare visite guidate nell’area delle 13 Cannelle e sotto piazza Stamira; ora serve di più per scoprire altre bellezze e a raccontarcele è Andrea Gagliardini, responsabile di ‘Ancona Sotterranea’ che avanza delle richieste ben precise e non rinviabili.

I volontari di 'Ancona Sotterranea' con il loro presidente Andrea Gagliardini

L’intervista

Andrea Gagliardini, oltre alle cisterne in zona Stamira ci sono altre ricchezze da scoprire nel sottosuolo dorico?

"Da scoprire, ma anche da riscoprire. Mi riferisco a quella che tra gli addetti ai lavori viene chiamata la ‘Chioccia’, ossia un’area che si trova nella zona del quartiere Adriatico e che sarebbe accessibile".

Ci dice qualcosa di più della ‘Chioccia’?

"Dalle leggende del passato fino alla realtà dei giorni nostri. La leggenda secondo cui la ‘Chioccia’ possa avere anche i suoi ‘pulcini’, ossia dei cunicoli che mettevano in collegamento l’area in questione addirittura con il famoso Buco del Diavolo nei pressi di Massignano dove, appunto, si narrava che ci fosse un tesoro, una ‘chioccia d’oro’. In realtà la ‘chioccia’ esiste davvero, anzi ce ne sono addirittura tre sotto Ancona e la testimonianza è arrivata a noi e ai giorni nostri grazie ai racconti dei fontanieri di Ancona, compreso l’ultimo di cui si ha conoscenza, Ugo Menghini".

È possibile visitare questo scrigno?

"Al momento no, ma basterebbe poco per farlo".

Cioè?

"Avere la possibilità di essere dotati come associazione ‘Ancona Sotterranea’ di uno spazio logistico a uso deposito di materiale da fornire al pubblico, dai caschetti agli stivali, insomma una base".

Dove è ubicato l’ingresso che conduce alla ‘chioccia’?

"In via Trento, una parallela del viale della Vittoria e di via Trieste e Piave, in un angolo della strada. L’accesso, come per piazza Stamira, sarebbe attraverso un tombino, ma non abbiamo a disposizione un punto dove accogliere i visitatori".

Ci sono delle soluzioni?

"Certo, una in particolare che abbiamo già segnalato a chi di dovere, ossia lo spazio interno agli edifici di proprietà comunale tra il Viale e via Trieste (tra cui la sede dell’assessorato ai servizi sociali, ndr). Basterebbe mettere una casetta di legno o un modulo abitativo come nei cantieri e sarebbe perfetto come deposito e accoglienza. Geograficamente sarebbe perfetto anche in relazione a un altro percorso".

Cioè?

"Quello in zona stadio Dorico che è stato visitabile fino ai tempi del Covid, ma oggi non lo è".

Come mai?

"La struttura che ospitava la nostra base è stata demolita con l’inizio dei lavori per il restyling del vecchio Dorico".

L’ingresso invece?

"Si accedeva attraverso una botola ubicata nella zona dove un tempo c’era la biglietteria dello stadio, sul fianco sinistro del portale d’ingresso dello stadio. Scendendo sotto terra si accede a dei cunicoli che collegano quel punto proprio alla ‘chioccia’ di via Trento; noi speleologi non abbiamo problemi, ma aprire quel collegamento sotterraneo per il pubblico sarebbe pericoloso in assenza di un’uscita intermedia in caso di difficoltà".

Cosa manca per riaprirlo?

"Il solito problema, una sede per l’accoglienza dei visitatori, ecco che il deposito in zona Viale sarebbe a distanza perfetta anche con l’accesso di via Trento".

Per il sito di piazza Stamira tutto ok?

"Non proprio, avremmo bisogno anche lì di una sede dedicata. Quella attuale (un chiosco in piazza Pertini, ndr) lo condividiamo con altre associazioni e a ogni evento nella zona, dalle fiere al calcetto. C’era l’idea dei bagni pubblici di fianco all’edicola di piazza Stamira, ma certo non attigui ai servizi".

E per il futuro?

"Tutto passa anche per la nostra convenzione col Comune che scade il prossimo anno, speriamo possa essere prorogata, allungata e che comporti anche un interesse maggiore e un potenziamento della struttura".