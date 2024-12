Sotto il segno del pesce

Per Natale e per tutte le festività, come sempre, lo chef Giorgio Tucci del ristorante "Della Rosa" a Sirolo punta alla qualità. "L’occhio è sempre alla tradizione e il menu più o meno è lo stesso degli altri anni. Per il Natale 2024 proponiamo il raviolo ai crostacei come primo e per iniziare una tartare di gambero rosa con gelatina di lampone. Poi, l’ombrina al profumo di finocchietto selvatico con cime di rapa. Organizziamo eventi il venerdì sera per le feste perché ci piace coinvolgere la gente con menu e degustazioni che variano su una scala di prezzi, vino incluso con la collaborazione delle cantine, il tutto a prezzi contenuti".