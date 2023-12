Sotto l’albero una nave gigante: "Coniuga cargo e passeggeri"

Sotto l’albero di Natale della Frittelli Maritime Group c’è un pacco gigante, lungo 200 metri, capace di trasportare 130 camion e fino a 1.600 passeggeri. Da Ancona a Durazzo e viceversa. Tolta la carta regalo in anticipo, ecco la nave AF Mia, già presentata il 4 dicembre in Albania ma svelata nelle Marche ieri sera in occasione del tradizionale Fmg Christmas Party 2023. Svolto, ovviamente, a bordo. Gran cerimoniere l’imprenditore Alberto Rossi, che si è alternato al microfono con manager e responsabili del gruppo, snocciolando dati e curiosità. Della ‘Mia’, certo, che è stata interamente riqualificata e migliorata nelle caratteristiche tecniche e di sostenibilità: viaggerà a 25 nodi riducendo notevolmente consumi ed emissioni, a beneficio dell’ambiente. "Cercavamo da anni una nave così – ha ammesso Rossi – perché coniuga gli standard alberghieri per i passeggeri e le giuste peculiarità per il settore cargo". Frittelli Maritime Group ha esteso l’invito anche alle istituzioni. E queste hanno risposto presenti.

"È un chiaro segnale di attenzione nei confronti delle aziende portuali e dell’intero sistema porto – ha continuato guardando dritto verso il governatore Francesco Acquaroli e il sindaco di Ancona Daniele Silvetti, seduti in prima fila con le altre autorità civili, politiche e militari –. Questa infrastruttura, prima, non era così ‘coccolata’, in quanto è sempre stata autosufficiente grazie alla capacità di produzione delle sue imprese", ha aggiunto l’armatore. Presenti anche circa 200 dipendenti. Proprio il personale del gruppo, passato da 563 a 642 unità (97 quote rosa), è stato ringraziato da Rossi per il lavoro svolto. Le nuove assunzioni, quest’anno, sono state 121, per un’età media di 33 anni. Dunque, i numeri: "Rispetto ad un 2022 particolarmente favorevole c’è stata una lieve flessione, ma la nostra flessibilità ci ha permesso di governare i vari mercati", ha spiegato. Il totale delle unità paganti ha toccato quota 530mila (274.500 passeggeri e 81mila auto in Adria Ferries per l’Albania, 135mila passeggeri e 39mila auto in Minoan Lines per la Grecia). Si è confermato trainante il comparto del cargo. "Nel 2023 abbiamo investito 60 milioni di euro – ha proseguito l’imprenditore – e impegnato altri 20 milioni ulteriori nel prossimo triennio". Tra le novità, è stato presentato il progetto ‘Deep Blu’, un algoritmo di pricing dinamico made in Frittelli Maritime Group che rappresenta un connubio perfetto tra domanda, offerta e valore al cliente. Le conferme, invece, nell’avanzamento del progetto ‘Eagle’, che sta rivoluzionando l’area ex Bunge, dove Fmg realizzerà l’innovativa cittadella da 20mila metri quadri per lo stoccaggio delle merci e pannelli fotovoltaici che alimenteranno le banchine. "La demolizione è stata completata nel rispetto di rigorosi standard di bonifica. Al 31 giugno 2025 la struttura sarà pronta", ha assicurato Rossi.

Giacomo Giampieri