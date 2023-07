‘Sotto le Stelle del Jazz’ a Senigallia I luoghi storici come scenografia

Tre giorni ‘Sotto le Stelle del Jazz’ a Senigallia. Da oggi a domenica ritorna la rassegna musicale che trasforma il centro della città in un palcoscenico per un evento unico nel suo genere. Nel corso di tre incantevoli serate gli amanti della musica jazz, residenti e turisti, avranno l’opportunità di immergersi in un’esperienza indimenticabile, arricchita dalle melodie e dalle improvvisazioni che contraddistinguono questo genere musicale. "Sotto le Stelle del Jazz" riunirà alcuni tra i più talentuosi e rinomati musicisti del panorama jazzistico italiano e internazionale. Saranno presenti artisti leggendari e giovani promesse. Il programma prevede una ricca varietà di stili, dal classico al contemporaneo, dal blues al latin jazz. Suggestive le location scelte per l’evento: si inizia con l’area archeologica La Fenice dove questa sera alle ore 21.30 si esibirà la "Padovano Big Band" diretta da Emanuele Evangelista, con la partecipazione dello special guest Mike Rossi, sassofonista statunitense di origini italiane che ha sviluppato una buona parte della sua carriera soprattutto in Sudafrica dove è stato coordinatore del South African College of Music per molti anni, oltre a essere docente di sax. Sabato e domenica, alle ore 19.30, il cortile della Rocca Roveresca ospiterà rispettivamente il duo Two of Oz e il trio Vocenera. Il Foro Annonario, sabato dalle 21.30, farà da cornice ai gruppi musicali Mauro Giubbiotti con Stelle e Satelliti e Rogerio Travares Trio, mentre domenica sarà il momento del Joy Salinas Quartet. Infine dalle ore 23, nello splendido cortile di Palazzetto Baviera risuoneranno le note di Two of Oz il sabato e quelle del Garofoli Coppari Duo la domenica. L’ingresso è gratuito.