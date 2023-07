Sotto le stelle di Morro Un capolavoro di Pergolesi

"Lo frate ‘nnamorato", capolavoro di Giovanni Battista Pergolesi, in scena sotto le stelle di Morro d’Alba mercoledì prossimo (ore 21) in piazza Barcaroli dopo il ‘debutto’ di sabato nel cortile del palazzo Ducale di Urbino. È il progetto "OperaBorghi 2023" della 56esima stagione lirica di tradizione del Massimo jesino per la direzione artistica di Cristian Carrara. La commedia per musica in tre atti su libretto di Gennarantonio Federico, andrà in scena nella revisione critica di Francesco Degrada. Protagonisti in scena giovani cantanti lirici americani e alcuni professionisti di Fio Italia (Festival of International Opera). Suonano i giovani e talentuosi musicisti del Time Machine Ensemble, organico di giovani musicisti, nato quattro anni fa da una selezione dei migliori talenti italiani usciti dai conservatori. Direttore e maestro concertatore al clavicembalo è Pamela Lucciarini, regia e scene sono di Stella Markou, costumi di Melanie Mortimore. "L’opera conserva la sua natura di opera buffa e di opera seria – spiega Pamela Lucciarini per la prima volta in veste di direttore in un’opera così importante – Il testo è molto interessante, unico nel suo genere, in napoletano ma molto fruibile". "Abbiamo voluto – aggiunge Stella Markou – dare a questo allestimento un taglio coinvolgente e leggero, puntando sulla commedia dei caratteri. Ci sono personaggi buffi, altri seri, per tutti loro abbiamo cercato di far emergere il gioco degli affetti e dei sentimenti (la gelosia, l’amore, la passione) sottolineando le dinamiche dettate dalle emozioni. Il risultato sono personaggi estremamente vividi e caratterizzati, anche nella scelta dei costumi".

La regista ha poi sottolineato il valore di una collaborazione tra enti ed associazioni nata per valorizzare la tradizione dell’opera italiana, anche con un titolo come ‘Lo Frate’ poco conosciuto che conta parti in dialetto napoletano, cosa non facile per gli artisti americani che comunque si sono molto divertiti ed hanno imparato molto in questo loro percorso di formazione sulla vocalità e la lingua italiana, in Italia.

Il nodo della vicenda è tutto da ricercare nei conflitti amorosi che genera il trovatello Ascanio, un bel giovane cresciuto in casa di Marcaniello, amato anche da Luggrezia, ma innamorato di Nena e Nina, due sorelle romane, di cui "ppo se trova frate lloro" (loro fratello). Biglietti: posto unico non numerato 5 euro (Info: 0731 206888).

Sara Ferreri