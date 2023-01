Sottotetto a fuoco, paura

Alba di paura per una famiglia residente al civico 56 di via delle Grazie dove è scoppiato un incendio nel sottotetto. Gli occupanti, una coppia con il figlio, sono stati svegliati dal fumo e dagli scricchiolii che provenivano dal solaio che era ormai stato aggredito dalle fiamme. Immediato l’allarme ai vigili del fuoco che attorno alle 5.20 sono intervenuti per domare l’incendio. La famiglia è stata evacuata e ha trovato ospitalità presso dei parenti. Sul posto anche la polizia locale. Verifiche strutturali in corso sulla palazzina.