Sovrappasso di Torrette, forse qualcosa si muove

Dall’ascensore del sovrappasso di via Conca verso l’ospedale regionale al mega-parcheggio da progettare in vista dell’arrivo del Salesi nella cittadella ospedaliera: così Torrette, quartiere e ospedale, restano sospesi tra presente e futuro. Come sottolineato da Tommaso Fagioli (Azione), l’impianto di ascensione per disabili, donne con bambini e così via non è ancora entrato in funzione nonostante il sovrappasso sia stato inaugurato il 23 luglio 2023 addirittura alla presenza dell’assessore regionale ai lavori pubblici, Francesco Baldelli: "È tutto pronto da tempo – ha replicato Stefano Tombolini, assessore comunale – e un mese e mezzo fa abbiamo inviato una richiesta di sopralluogo all’Ansfisa, l’ente che si occupa della certificazione degli impianti di trasporto tra cui funivie, ascensori e così via. Entro la prossima settimana i loro tecnici dovrebbero venire ad Ancona per un sopralluogo il cui obiettivo è la verifica documentale dell’opera e l’accertamento di conformità. L’autorizzazione all’esercizio, in caso favorevole, dovrebbe essere emessa all’istante".

Sui parcheggi dentro l’ospedale di Torrette Tommaso Fagioli si è detto "preoccupato che quando il pediatrico si sarà trasferito qui il multipiano dentro la cittadella ospedaliera non sarà finito, con pesanti ripercussioni sul quartiere, come del resto già accade". Si parla di un progetto da 1500 posti auto: "Il collega Baldelli mi ha detto che i posti saranno attivati quando il Salesi sarà trasferito e l’area individuata è quella sopra l’eliporto" ha aggiunto Tombolini.