’Sovversivi in osteria’. Appuntamento al circolo CacciaPesca di Chiaravalle

"Sovversivi in osteria". Appuntamento stasera (a partire dalle 17) al circolo CacciaPesca di via Toti a Chiaravalle dove Matteo Petracci presenterà le sue ricerche sulle osterie durante il fascismo. Alle 20 seguirà la cena e poi dalle 22 spazio alla musica dal vivo. In scena a intrattenere il pubblico ci saranno Majoong Jazz 5th & guests. L’iniziativa "Sovversivi in osteria", a ingresso libero, è stata realizzata dal circolo Arci SpazioRosso e dell’Anpi con il patrocinio del Comune di Chiaravalle.