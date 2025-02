Spacca lancia Orsetti candidato sindaco

Era nell’aria da alcune settimane. Tra gli esponenti del centrosinistra circolava la possibilità che proprio lui, l’ex mega dirigente della Regione Marche, Raimondo Orsetti, potesse scendere in campo in vista delle elezioni amministrative di primavera dopo la caduta del governo di centrodestra a guida Pirani.

E l’occasione per ufficializzare questa disponibilità è arrivata ieri, durante l’evento di presentazione in grande stile a Osimo, nel teatro La Nuova Fenice, di Base Popolare, il partito creato dall’ex governatore Gian Mario Spacca e del quale proprio Orsetti è coordinatore.

"Raimondo Orsetti e Base Popolare al servizio della comunità osimana" scrive sui social l’ex governatore dove si legge: "A sorpresa il coordinatore regionale di Base Popolare offre la propria candidatura a guidare l’amministrazione cittadina sulla base di un programma in dieci punti che sarà presentato a tutte le forze politiche, civiche, di centrodestra e di centrosinistra. Oltre il tifo da stadio tra fazioni contrapposte, l’impegno a costruire un progetto concreto con soluzioni orientate al bene comune. Una grande lezione di coraggio al servizio della propria comunità. ’Perché Osimo non si governa, ma si ama’".

E Orsetti sul palco ha confermato la sua disponibilità.

E adesso? A prescindere dall’affermazione di presentare anche al centrosinistra il programma per avere nel caso una condivisione, è chiaro che la discesa in campo di Orsetti stringe l’occhio al centrodestra. Il Pd e alleati hanno già il loro candidato, Michela Glorio, e sembra quanto mai difficile un cambio in corsa.

Ecco quindi che Orsetti potrebbe risolvere i problemi di quel centrodestra che in città è diviso per non dire lacerato. Una candidatura che alla fine potrebbe andare bene anche in Regione, dopo la scottatura presa con l’ex sindaco Pirani, e che quindi spingerebbe Fdi ad appoggiare il candidato di Base Popolare. Se questa intesa andasse in porto, difficile che le Civiche latiniane si dissocino. Insomma una base di partenza sulla quale bisognerà vedere come intenderanno muoversi le altre forze del centrodestra.

Insomma il colpo di scena è arrivato anche se con qualche spiffero che soffiava già da settimane. Una cosa è certa: il tempo stringe e il centrodestra dovrà decidere a stretto giro se convergere su Orsetti per far partire la campagna elettorale.

