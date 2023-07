Spaccano la vetrata per rubare nel negozio

Nuova spaccata ai danni di un’attività commerciale a caccia di contanti e preziosi. Stavolta la spaccata è stata messa a segno da Happy dog, negozio di toelettatura cani lungo viale della Vittoria, zona già colpita con lo stesso modus operandi, nelle scorse settimane. Nel forzare l’ingresso i malviventi, probabilmente nella notte tra venerdì e sabato, hanno letteralmente scardinato la vetrata, spaccata e finita a terra per dirigersi verso la cassa. Malviventi che cercavano probabilmente denaro, ma se ne sono dovuti andare a bocca asciutta. Ingenti i danni alla vetrata e alla struttura di questa attività commerciale, l’ennesima costretta a fare la conta con questi assalti notturni. Le indagini sono in corso, e sono al vaglio anche le immagini della videosorveglianza della zona. Non è escluso che tutti i colpi messi a segno o tentati negli ultimi mesi possano avere dietro la stessa mano.