Spaccano le gomme: chiedono i danni al Comune

Un’auto c’è finita alle 7.55, l’altra due ore dopo. Entrambe hanno spaccato due gomme, a causa di una grossa buca, e ora chiedono i danni al Comune. E’ successo lunedì scorso, in strada Vecchia del Pinocchio, all’altezza di Naspetti e della fermata del bus, in direzione Baraccola. Il primo automobilista portava la figlia a scuola ma si è dovuto fermare perché entrambe le ruote, una anteriore destra e l’altra posteriore sempre sul lato destro, si sono bucate appena la vettura è finita in una buca lunga e profonda al punto di far esplodere entrambi gli pneumatici.

L’altro cittadino andava al lavoro in un’azienda della Baraccola ma anche per lui la marcia si è arrestata. Per ripristinare il veicolo hanno dovuto sostituire le due ruote per una spesa onerosa, uno di 300 euro e l’altro di 500 euro perché gli si sono piegati anche i due cerchioni. Erano giorni di pioggia intensa e proprio l’acqua caduta in abbondanza ha portato a galla diverse buche in tutta la città. Entrambi gli automobilisti si sono rivolti al proprio legale, l’avvocato Arianna Benni, per ottenere un risarcimento del danno subito.

Ieri mattina il legale ha inviato una pec al Comune per avviare una prima interlocuzione con l’assicurazione di cui dovrebbe essere fornita l’amministrazione comunale e avviare un iter benevolo per il risarcimento dovuto al mancato utilizzo delle due auto successivamente ai danni subiti e il risarcimento del danno avuto perché la custodia delle strade e la loro sicurezza deve essere garantita per legge dall’ente proprietario.

Se la via bonaria non riceverà risposta l’avvocato avvierà una causa a tutti gli effetti. Entrambi gli automobilisti danneggiati dalla buca hanno chiamato la polizia locale quella mattina per denunciare intanto il fatto accaduto. Poco dopo il Comune ha inviato sul posto personale apposito per chiudere la voragine ed evitare che altre automobili ci finissero dentro.

ma. ver.