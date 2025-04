Spaccano le vetrine del bar con i picconi: "Un rumore fortissimo, tanti danni nel locale"

"Abbiamo sentito le picconate infrangersi sulla vetrata. Ci siamo svegliati di soprassalto. Erano da poco passate le 3 di ieri notte. C’erano i ladri in azione nel nostro bar, l’abbiamo capito subito". A raccontarlo è Mattia Marinelli, titolare del bar "747" di Genga. L’altra notte quei rumori fortissimi hanno squarciato il silenzio della nottata. La sua abitazione si trova proprio sopra il locale commerciale di sua proprietà. "Hanno devastato il bar. Dopo aver rotto la vetrata hanno buttato a terra le slot machines e si sarebbero diretti alla cassa per portare via il cassetto che però conteneva pochissimi soldi – continua -. Ladri maldestri, a quanto pare, si sono anche fatti male, ho trovato piccole tracce di sangue per terra. Sono fuggiti a piedi, erano incappucciati e mi sembra che uno indossasse la maglia di una società calcistica locale. Stamattina è dura riprendere subito con il lavoro. Siamo sotto choc, come i nostri clienti".

La denuncia è stata sporta alla stazione dei carabinieri. La conta dei danni non è stata ancora completata: "La scia è lunga, ci vorrà un po’ di tempo per capire quante migliaia di euro contare, non di bottino come dicevo, ma di danni al negozio". Tantissima la paura. Saranno visionate le telecamere di videosorveglianza della zona e del locale da parte dei carabinieri per capire se i due (gli avvistati) erano attesi da un terzo che faceva da palo magari all’interno di un mezzo parcheggiato poco distante. La zona di solito è piuttosto tranquilla, solo una quindicina di giorni fa è stato segnalato un furto da toccata e fuga in un’abitazione di un’anziana. Le ricerche sono state attivate ad ampio raggio e i balordi potrebbero già avere le ore contate. Il comprensorio non si è ancora ripreso dal colpo al Compro oro a Fabriano di pochi giorni fa, avvenuto proprio con la stessa spaccata del bar di Genga.