Spaccapaniccia e Polacco dentro al cda

Il Consiglio d’Amministrazione della Fondazione Muse si arricchisce di due nuovi membri. Si tratta di Serenella Spaccapaniccia, commercialista, e Massimiliano Polacco, direttore generale Marche di Confcommercio che subentrano a Camillo Catana Vallemani e Gino Sabatini. Le due proposte di nomina sono state avanzate da Bcc e dalla Camera di Commercio. A fine dicembre il sindaco di Ancona, Daniele Silvetti, aveva firmato il decreto con il quale nominava 5 dei 7 nuovi componenti del Cd’A della Fondazione. Una scelta resa necessaria da alcuni problemi che hanno poi inciso decisamente sulla scelta della giunta di chiedere le dimissioni dell’ex assessore alla cultura, Anna Maria Bertini. Le cariche del Cd’A, tuttavia, erano scadute nel novembre scorso e all’epoca è stato bandito un avviso. Nel nuovo Cd’A ci sono: Andrea Zampini, Patrizia Bianchi, Giusi Aluigi, Maurizio Galassi. A essi si aggiungono Franco Petrucci, nominato dall’associazione ex Palchettisti e Annalisa Galeazzi, nominata dal Comitato dei partecipanti.

Andrea Zampini ricopre il ruolo di Presidente del Consiglio d’Amministrazione della Fondazione Teatro delle Muse. Il nuovo assessore alla cultura del Comune di Ancona, Marta Paraventi, farà parte del nuovo Cd’A come componente di diritto, così come previsto dallo statuto. Ora gli ultimi due ingressi: "Cultura e turismo rappresentano due elementi strettamente interconnessi fra loro. Elementi che una volta legati sinergicamente seguendo uno specifico progetto possono valorizzare e far crescere esponenzialmente il territorio e la città di Ancona" è il commento di Massimiliano Polacco.