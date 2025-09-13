Spaccata alla biglietteria Fs. Le telecamere incastrano l’autore

E’ stato identificato dai carabinieri l’autore della spaccata alla vetrata della biglietteria della stazione ferroviaria. Decisive le immagini delle telecamere e le testimonianze dei pendolari. Si tratta di un 25enne di origini pakistane, già arrestato per fatti analoghi. E’ stato denunciato. Ignoto il movente del gesto, ascrivibile à ad un ennesimo atto vandalico dovuto a intemperanze caratteriali. Due giorni prima aveva anche danneggiato a calci la vetrata di una cooperativa sociale di Jesi che si occupa di servizi di assistenza per stranieri. La spaccata alla stazione è stata messa a segno sabato scorso con un tombino di ghisa prelevato in strada: l’uomo aveva prima gravemente danneggiato il parabrezza di un’auto lungo via Trieste e quindi sfondato la vetrata della biglietteria della locale stazione ferroviaria. Si tratta di un 25enne di origini pakistane, senza fissa dimora ma gravitante nell’area di Jesi. Era il 1 gennaio scorso quando è stato arrestato dalla Radiomobile di Jesi per furto aggravato, dopo aver divelto, la porta in vetro di un distributore automatico e rubato dalla vending machine bevande e snack. A febbraio poi aveva infranto il parabrezza di un’altra auto parcheggiata in centro.