CronacaSpaccata alla biglietteria Fs. Le telecamere incastrano l’autore
13 set 2025
SARA FERRERI
Cronaca
Spaccata alla biglietteria Fs. Le telecamere incastrano l’autore

E’ stato identificato dai carabinieri l’autore della spaccata alla vetrata della biglietteria della stazione ferroviaria. Decisive le immagini delle telecamere...

I danni alla stazione di Jesi

I danni alla stazione di Jesi

Per approfondire:

E’ stato identificato dai carabinieri l’autore della spaccata alla vetrata della biglietteria della stazione ferroviaria. Decisive le immagini delle telecamere e le testimonianze dei pendolari. Si tratta di un 25enne di origini pakistane, già arrestato per fatti analoghi. E’ stato denunciato. Ignoto il movente del gesto, ascrivibile à ad un ennesimo atto vandalico dovuto a intemperanze caratteriali. Due giorni prima aveva anche danneggiato a calci la vetrata di una cooperativa sociale di Jesi che si occupa di servizi di assistenza per stranieri. La spaccata alla stazione è stata messa a segno sabato scorso con un tombino di ghisa prelevato in strada: l’uomo aveva prima gravemente danneggiato il parabrezza di un’auto lungo via Trieste e quindi sfondato la vetrata della biglietteria della locale stazione ferroviaria. Si tratta di un 25enne di origini pakistane, senza fissa dimora ma gravitante nell’area di Jesi. Era il 1 gennaio scorso quando è stato arrestato dalla Radiomobile di Jesi per furto aggravato, dopo aver divelto, la porta in vetro di un distributore automatico e rubato dalla vending machine bevande e snack. A febbraio poi aveva infranto il parabrezza di un’altra auto parcheggiata in centro.

