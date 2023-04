Spaccata alla pizzeria I ladri ripresi nei video

Spaccata notturna alla pizzeria "Pizza &co" dentro alla galleria del centro commerciale Il Torrione: un giovane a volto scoperto, ripreso chiaramente dalle telecamere ha preso a calci una delle vetrate di ingresso con una busta in mano puntando ai ‘gratta e vinci’ ma è stato costretto a scappare per lo scattare dell’antifurto nebbiogeno. Erano le 23 e 54 di mercoledì sera. Il malvivente ha fatto in tempo solo a prelevare il fondocassa in monete per una cifra che si aggira tra i 50 e i 60 euro. I carabinieri sono intervenuti per i rilievi, hanno acquisito le immagini e sarebbero già sulle tracce del malvivente. Il titolare Erico Bonvecchi ha pubblicato sui social parte delle immagini delle telecamere e dopo poco tempo qualcuno avrebbe riconosciuto il ladro. "L’uomo sembra venire dai bagni – spiega Bonvecchi - forse si era nascosto aspettando che chiudesse il centro commerciale. Io ho chiuso alle 20,40 ma lui deve aver atteso un paio d’ore prima di entrare in azione. Nello sfondare la vetrata a calci – non aveva altri arnesi - ha fatto cadere delle macchinette distributrici che hanno lievemente danneggiato anche il bancone. I danni sono importanti ma il nebbiogeno ha funzionato per fortuna".

sa.fe.