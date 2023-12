Spaccata nella Torteria, i ladri bivaccano

Ladri affamati, ma anche vandali: furto con ingenti danni, domenica notte, alla Torteria di Natascia Axana in via Beniamino Gigli, poco distante dal centro commerciale e dal cinema. I ladri hanno spaccato la vetrata d’ingresso con un grosso vaso e delle pietre. Una volta dentro, hanno bivaccato, mangiando e bevendo, per poi rubare il fondo cassa, bottiglie di vino e liquori, alcuni dolci. A quanto pare, erano così affamati che hanno mangiato e bevuto ciò che avevano rubato, lasciando anche tracce di vomito fuori dall’attività commerciale. "Tra quanto hanno preso e i danni, questa incursione ci costerà più di tremila euro", commenta a caldo la titolare Natascia Axana. I malviventi sarebbero entrati a notte fonda domenica solo in questo negozio della zona commerciale di Santa Maria, ma ad accorgersi dei danni sono stati gli operatori ecologici di AnconAmbiente, ieri mattina all’alba. Allertate le forze dell’ordine, sul posto si sono portati subito i carabinieri a caccia di impronte e tracce. Al vaglio anche le immagini delle telecamere di videosorveglianza della zona. I malviventi sarebbero riusciti a sfondare la vetrata di ingresso lanciandoci contro il vaso di una pianta. Non riuscendo comunque a entrare, hanno continuato lanciando pezzi di cemento del marciapiede. Una volta rotto il vetro a sufficienza per poter entrare, i malviventi si sarebbero diretti alla cassa, dove hanno divelto il cassetto portasoldi e arraffato monete e contanti per qualche decina di euro. Non soddisfatti, hanno fatto razzia di bottiglie di vino e liquori e dolci. Poi sarebbero usciti iniziando a consumare bevande e cibo poco distante dalla Torteria, vicino all’ingresso del centro commerciale Il Gentile. "Oggi (ieri, ndr), lunedì, è il giorno di chiusura settimanale dell’attività – commenta la titolare –. Ho ricevuto molte telefonate dalle forze dell’ordine. Sono arrivata subito e non mi aspettavo tutta questa devastazione. Non ho un sistema di videosorveglianza, perché pensavo proprio che non servisse, ma a questo punto contatterò una ditta specializzata per farlo installare subito. Tra danni e furto, il conto si aggira sui 3mila euro, ma non mi darò per vinta. Ho fatto riparare subito la porta di ingresso e domani (oggi, ndr) tornerò operativa, perché amo il mio lavoro. Mi auguro che i responsabili siano identificati presto grazie al lavoro di carabinieri e polizia e con i filmati di qualche telecamera".