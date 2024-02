Spaccate in aziende e tabacchi. A processo la banda di rumeni

Una banda specializzata nei furti con spaccata. Presi di mira bar, tabaccherie, aziende e sale slot. Rubavano di tutto i quattro rumeni tra i 24 e i 39 anni arrestati a fine maggio del 2018 dopo 35 furti compiuti per lo più in Valmusone, con Osimo e Castelfidardo tra le città più bersagliate. Nel raid sono cadute anche le città della riviera con Sirolo, Numana e Senigallia. Poi, Filottrano e Falconara per estendersi anche fuori provincia (Macerata e Ascoli) e fuori regione (in Abruzzo, nel teramano). Tutti e quattro i rumeni sono a processo al tribunale di Ancona, davanti al giudice Corrado Ascoli, per furto aggravato, furto in abitazioni e ricettazione. Siamo alla fase del dibattimento. Le indagini che hanno stretto il cerchio sulla banda erano state chiuse ad agosto del ’18 dai carabinieri della Compagnia di Osimo. Da gennaio ’18 fino a maggio dello stesso anno, la banda avrebbe commesso i colpi. Alcuni hanno riguardato il furto di auto, usate poi come ariete per abbattere le vetrate delle tabaccherie (rubavano gratta e vinci, sigarette e biglietti del bus), delle sale slot (per rubare soldi dei cambia monete). Nelle abitazioni prese di mira, hanno sottratto denaro e orologi. Derubate anche carrozzerie, da dove portavano via targhe di auto usate, e aziende, da dove rubavano attrezzature agricole. Indossando passamontagna mettevano a segno i colpi, alcuni tentati non sono andati a buon fine. Un tentato furto si era verificato anche a Numana, a gennaio 2018, nell’azienda agraria dei conti Leopardi. Avevano sfondato un tetto e rotto un lucchetto. Poi però erano fuggiti a mani vuote.

ma. ver.