Spaccia a giovani: non potrà avvicinarsi alle scuole

Niente litorale, niente centro e perfino il divieto di avvicinarsi alle scuole per il marocchino 28enne che, sorpreso a Ferragosto mentre cedeva droga ad alcuni giovani, si è dato alla fuga via mare prima di essere rintracciato e denunciato.

Sul classe 1995 è piovuto il provvedimento del questore di Ancona Cesare Capocasa, dopo la proposta dei carabinieri della Tenenza di Falconara guidati dal comandante Giuseppe Esposito.

Il ragazzo, ben noto alle forze dell’ordine, non potrà accedere per un anno al lungomare falconarese di via Flaminia, compresi gli stabilimenti balneari, ma sarà anche interdetto da determinate aree urbane e piazze del centro città, nonché dai parchi pubblici e dalle area adibite a verde pubblico.

La singolarità della misura, però, sta nell’estensione del perimetro "invalicabile" dallo straniero: non potrà infatti neppure stazionare nelle vicinanze delle vie e aree pubbliche immediatamente adiacenti o limitrofe alle scuole di ogni grado.

Una decisione resasi necessaria in quanto il marocchino è stato sorpreso a violare le norme sulle sostanze stupefacenti e lo ha fatto nei pressi di alcuni chalet, locali pubblici ed esercizi commerciali frequentati anche dai minorenni.

Nonostante i 28 anni, il giovane ha già accumulato precedenti penali in ordine ai reati contro la persona, il patrimonio, la pubblica amministrazione, la fede pubblica e violazioni alle norme del Testo Unico stupefacenti, quest’ultime negli ultimi tre anni. Di qui è arrivata la decisione del questore, vista la sua predisposizione a bypassare le norme di convivenza civile.

Ritenendo che la sua condotta possa costituire una minaccia ed un concreto pericolo per la sicurezza dei cittadini di Falconara, Capocasa ha scelto di emettere nei confronti del marocchino la misura del Dacur valida per dodici mesi. Per il 28enne è stato fatale quel pomeriggio di Ferragosto, quando è stato visto dai carabinieri mentre cedeva una dose di cocaina ad una coppia di giovani. I militari lo hanno inseguito a piedi, anche sulla spiaggia e a zig-zag tra gli ombrelloni, fino al tuffo del marocchino in mare. Vestito e, verosimilmente, gettando le dosi di droga rimanenti. Gli uomini dell’Arma lo hanno atteso sul bagnasciuga, prima di portarlo in caserma e denunciarlo all’autorità giudiziaria per detenzione di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio.