Spaccia davanti al campetto: arrestato

Il parco pubblico era troppo affollato di pomeriggio e questo ha insospettito una pattuglia della polizia che domenica scorsa si trovava al Piano per un giro di controllo del territorio. Passando in via Ragusa, a due passi dalla sede della Croce Gialla, hanno notato uno strano via vai di giovani al parco della Pace. I ragazzini si avvicinavano tutti al campetto da calcio per poi andare via subito dopo: Gli agenti hanno riconosciuto due soggetti, noti per essere dei consumatori di droga, che parlottavano tra loro e con un ragazzo per poi allontanarsi velocemente dal parco. I poliziotti hanno raggiunto il giovane, un 26enne marocchino, seduto su una panchina. Lo volevano controllare ma lui si è innervosito. Con abilità aveva cercato di nascondere un contenitore di metallo dentro un sacchetto con del cibo. Gli agenti hanno recuperato il contenitore trovando al suo interno diverse dosi di sostanze stupefacenti: c’erano 10 grammi di hashish, 3 grammi di cocaina, 3 grammi di anfetamine-metanfetamine confezionate singolarmente e pronte alla vendita. Il 26enne aveva addosso 50 euro con banconote di piccolo taglio. Il marocchino è stato arrestato per detenzione di sostanza stupefacente ai fini dello spaccio. Portato in questura per le pratiche, sul suo cellulare sono arrivati, mentre era negli uffici di polizia, messaggi inequivocabili, sia audio che scritti, da presunti clienti che chiedevano droga. Adesso è in carcere a Montacuto a disposizione dell’autorità giudiziaria. Il 26enne non risulta avere un lavoro qui in Italia che gli permette di mantenersi.