Spaccia e ruba energia elettrica

Un capanno di eroina alimentato da corrente con un allaccio abusivo. Lo avevano scoperto i carabinieri della Tenenza di Falconara, indagando su un giro di droga che aveva portato all’arresto dello spacciatore, un tunisino che all’epoca dei fatti aveva 30 anni. Nel corso di una perquisizione a gennaio del 2014 i militari avevano trovato 6 grammi di eroina divisa in 16 dosi. Erano dentro un capanno in disuso al porto turistico di Marina Dorica. Da Falconara avevano seguito il sospettato e oggi in carcere per altri fatti. Secondo l’accusa lui avrebbe fatto la spola da Falconara ad Ancona per prendere la droga e poi spacciarla. Facendo accertamenti i carabinieri aveva realizzato che il capannone dove lui si rifugiava aveva un allaccio abusivo di corrente che prendeva da una azienda vicina. Così per il tunisino è partita anche la denuncia per furto aggravato. Per questo reato è a processo. Ieri in aula ha testimoniato un militare che aveva trovato l’allaccio abusivo. In caserma si era presentato il titolare dell’azienda che aveva fatto anche denuncia. Fino al blitz dei carabinieri non si era accorto del furto. L’imputato è difeso dall’avvocato Davide Toccaceli. Prossima udienza il 29 settembre.