Spacciano droga vicino alla scuola Caccia al gruppo di giovanissimi

Spacciano droga fuori dalla scuola. A scoprire un gruppetto di giovani sono stati i carabinieri della stazione di Collemarino durante i controlli disposti dalla Compagnia di Ancona proprio in prossimità degli istituti scolastici e anche al loro interno. Il blitz a sorpresa è stato fatto mercoledì e rientra nei servizi finalizzati alla prevenzione e alla repressione del consumo di sostanze stupefacenti nelle scuole superiori della città. Un fenomeno a quanto pare fortemente radicato tra i più giovani. I militari avevano effettuato delle verifiche lungo via Esino quando poi hanno notato, proprio fuori dall’Itis di Torrette, al parco del Gabbiano, dei ragazzini che stavano confabulando tra loro. La pattuglia ha deciso di avvicinarsi perché si è insospettita di alcuni movimenti. E aveva ragione. Il gruppetto di giovani si è accorto che stavano arrivando i carabinieri e si sono allontanati di corsa, ognuno in direzioni diverse in modo da far perdere le loro tracce. Durante la fuga però i carabinieri hanno notato che qualcosa era stato lasciato a terra. I militari sono andati a vedere e, proprio nel punto in cui stano armeggiando tra loro, hanno trovato un involucro termosaldato, in cellophane, contenente un grosso frammento di hashish del peso complessivo di oltre 50 grammi. I carabinieri hanno prelevato la droga portandola via perché sotto sequestro. La sostanza stupefacente adesso sarà destinata alla distruzione.

I militari hanno pensato a recuperare la droga, per evitare che finisse in altri mani, evitando di inseguire lungo la strada i ragazzini per non esporli a rischi, vista la zona, molto vicina alla statale e ad un traffico di veicoli elevato. Tramite le telecamere di sicurezza del quartiere però continueranno le indagini, per risalire ai loro volti, ed identificare il gruppetto di spacciatori. I carabinieri dovranno risalire al proprietario dell’hashish che probabilmente aveva dato appuntamento agli altri, vicino alla scuola, per rifornirli della droga. Non è escluso che i giovani presenti fossero anche studenti. La vigilanza nel quartiere sarà aumentata per scongiurare che si ripetano episodi simili.

Da tempo i carabinieri sono impegnati in attività di prevenzione contro l’uso delle droghe, con incontri proprio negli istituti scolastici, per spiegare il pericolo di assumere certe sostanze. E’ al vaglio la ricostruzione della filiera che ha consentito al possessore dell’hashish di poter disporre di un quantitativo di stupefacente così significativo.