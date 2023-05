Spacciatore tunisino catturato nel caos della fiera di San Ciriaco

Stavano cercando droga e droga hanno trovato. Il fiuto non ha ingannato i carabinieri che martedì, insospettiti del comportamento di un tunisino, che in piena zona fiera ha fatto di tutto per seminarli pensando di non dare nell’occhio, lo hanno raggiunto e fermato. L’extracomunitario, 63 anni, residente da tempo nel capoluogo dorico, stava entrando ed uscendo da un bar lungo il viale della Vittoria. Si era accorto della presenza in zona dei militari, sul posto per una operazione mirata a debellare lo spaccio di sostanze stupefacenti, e stava cercando maldestramente di seminarli. Dopo vari passaggi tra dentro e fuori il locale si è trovato i militari davanti. I carabinieri lo hanno sottoposto ad una perquisizione lì sul posto e lo hanno trovato con 14 dosi di eroina già confezionate, pronte per essere spacciate, probabilmente proprio approfittando della confusione delle bancarelle. Non è finita lì. Il tunisino è stato portato a casa dove i militari hanno continuato la perquisizione immaginando ci fosse altra droga. E aveva ragione. Nell’appartamento c’erano quattro involucri, tra eroina e marijuana, per un peso complessivo di 35 grammi di droga. Frugando tra i suoi oggetti personali sono stati trovati anche cinque cellulari in suo utilizzo, si suppone siano stati i telefonini con cui prendeva gli ordini per poi spacciare. I carabinieri hanno trovato in casa denaro contante, 2.265 euro, il possibile provento dell’attività di spaccio. Il tunisino è stato arrestato e portato al comando della Montagnola per le procedure. Lì è emerso che a suo carico aveva anche una condanna a 9 anni e 5 mesi da scontare per violazioni relative sempre a reati di droga. Il 63enne è stato portato in carcere a Montacuto dove è stato convalidato anche l’arresto per la droga che gli è stata trovata in fiera. ma. ver.