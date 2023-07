Spaccio a scuola: 10 ragazzi rischiano il processo

Cocaina, marijuana, hashish, ecstasy e anche cannabinoidi. Il maxi giro di droghe sarebbe avvenuto anche tra gli studenti, all’interno di almeno due scuole superiori della città e nelle immediate vicinanze. Spacci giornalieri, settimanali, mensili, ricostruiti dai carabinieri in maniera certosina prima di fermare il mercato dello stupefacente dove tra gli acquirenti c’erano anche dei minorenni, sia ragazzi che ragazze. La procura di Ancona ha chiuso in questi giorni le indagini del giro di spaccio a scuola e in dieci adesso rischiano un processo (è contestata la modica quantità). Già partite le notifiche. Sono tutti giovanissimi, perlopiù tra i 22 e i 26 anni e dove c’è anche un 32enne e due 29enni, tutti residenti sulla spiaggia di velluto.

Dal 2014 fino a gennaio scorso avrebbero rifornito ragazzini, molti sono studenti, di droga. In diversi casi, contestati dalla pubblica accusa, l’acquisto avveniva proprio all’interno degli istituti scolastici. L’indagine è iniziata con i controlli dell’Arma, rivolti al mondo scolastico. Osservando quanto avveniva vicino alle scuole i militari hanno iniziato a tenere d’occhio gli studenti per risalire a chi li riforniva delle droghe. Anche tra gli indagati, sono tutti a piede libero, alcuni erano loro stessi studenti.

Stando alle accuse, il fascicolo di indagine è coordinato dal pm Ruggiero Dicuonzo, gli acquirenti arrivano a pagare da 5 euro fino a 800 euro per i rifornimenti più elevati. A uno dei dieci indagati, un 24enne, la procura contesta 18 cessioni di droga per le quali ha incassato diverse centinaia di euro. A qualcuno lo riforniva ogni due settimane, con piccoli quantitativi di cocaina, ad un altro ha spacciato dieci volte cocaina, per mezzo grammo alla volta, ad un altro ancora lo faceva mensilmente.

A un giovane avrebbe ceduto coca anche gratis. Lo spaccio più grosso il 24enne lo avrebbe fatto ad una ragazza, all’interno di un istituto scolastico, 100 grammi tra hashish e marijuana alla volta per un totale di 800 euro. Gli altri indagati hanno contestati pochi spacci, da uno a quattro. Clienti fissi da anni che avrebbero conosciuto i propri fornitori sin dai primi anni delle superiori. I 10 giovani indagati avranno adesso il tempo di chiedere di essere sentiti dal pm e presentare memorie difensive a loro tutela.

Marina Verdenelli